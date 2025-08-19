Con el objetivo de acompañar a las personas con celiaquía y a sus familias, regresan los talleres gratuitos de cocina sin gluten organizados por la Secretaría de Desarrollo Humano y la Asociación de Celíacos de la Argentina (ACELA Entre Ríos). Estas propuestas buscan compartir conocimientos, recetas y consejos prácticos que permitan mejorar la alimentación diaria y garantizar una dieta libre de gluten.

Los encuentros estarán a cargo de especialistas de ACELA Entre Ríos y de nutricionistas de los Centros de Salud municipales, quienes brindarán herramientas útiles para la preparación de comidas seguras, nutritivas y accesibles. Se trata de espacios abiertos a toda la comunidad, donde se fomenta el aprendizaje colectivo y se promueve la inclusión alimentaria.

El cronograma incluye diferentes sedes barriales para facilitar la participación : el viernes 22 de agosto, de 16 a 18 h, en el SUM Molinari; el jueves 28 de agosto, de 9 a 11 h, en el CIC Médanos; y el viernes 29 de agosto habrá dos instancias: de 9 a 11 h en el SUM Pueblo Nuevo y de 16 a 18 h en el SUM Pitter.

Cada taller constituye una oportunidad para adquirir conocimientos prácticos, intercambiar experiencias y derribar mitos sobre la alimentación sin TACC, siempre con el acompañamiento de profesionales de la salud. Además, refuerzan el trabajo en red entre instituciones locales y comunidad, resaltando la importancia de una dieta segura y saludable.

Los talleres son gratuitos y no requieren inscripción previa: los interesados podrán acercarse directamente a cada sede en los días y horarios indicados.