El Municipio culminó los trabajos de bacheo en la mano oeste de la avenida Primera Junta, entre Ituzaingó y Urquiza, y de esta manera se restableció el tránsito vehicular sobre ese tramo.

La tarea consistió en el reemplazo de las losas de hormigón deterioradas, lo que obligó a un trabajo intenso por parte de las cuadrillas de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura y a esperar a un período de fragüe –que afortunadamente las condiciones climáticas no extendieron más allá de los tiempos estipulados– lo que permitió la rehabilitación del tráfico vehicular.

Durante la ejecución de la obra, las bocacalles de las arterias transversales conservaron su paso habitual, acción que permitió que no se altere de manera radical un sector con una alta circulación.

La intervención se enmarca en la política de mantenimiento vial, orientada a atender puntos de la red urbana que requieren recuperación de su calzada.