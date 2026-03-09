Ambas propuestas forman parte del programa provincial Jóvenes Protagonistas, que promueve la participación activa, el acceso a derechos y el desarrollo integral de los y las adolescentes mediante actividades deportivas, culturales y sociales en los barrios.

El espacio “Jóvenes Rugbiers en Acción” retoma sus actividades el jueves 12 de marzo a las 17 horas en el Polideportivo Norte. Los encuentros se desarrollarán todos los jueves y sábados en el mismo horario. Dirigido a adolescentes de 13 a 18 años, combina la práctica del rugby con la transmisión de valores fundamentales como la cooperación, el respeto, la responsabilidad y la convivencia sana. Es un espacio que fomenta el trabajo en equipo y contribuye a la formación integral de los participantes.

Por su parte, el Taller de Teatro “Desatando Voces” comienza nuevamente el viernes 21 de marzo a las 18 horas en el SUM del barrio Molinari, y continúa los sábados de 9 a 10.30 horas. Esta propuesta artística busca potenciar la expresión personal, la creatividad y la confianza en sí mismos a través de dinámicas grupales, juegos teatrales y ejercicios que estimulan la construcción de relatos colectivos y el descubrimiento de la propia voz. Está especialmente pensado para fortalecer la autoestima y generar vínculos positivos entre los adolescentes.

La continuidad de ambos talleres reafirma el compromiso del Gobierno municipal con la implementación de políticas públicas inclusivas que garanticen el acceso efectivo a actividades deportivas y culturales de calidad, acercando oportunidades concretas a los adolescentes de Gualeguaychú.

Tanto “Jóvenes Rugbiers en Acción” como “Desatando Voces” son gratuitos y abiertos a toda la adolescencia interesada. No se requiere inscripción previa: los jóvenes solo deben acercarse al lugar correspondiente en el día y horario indicado para sumarse y participar activamente en estas propuestas.