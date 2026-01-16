El pasado 9 de enero se reiniciaron las obras de reparación de la calzada asfáltica en el Acceso Norte a la ciudad de Gualeguaychú, sobre la Ruta Provincial Nº 20, uno de los corredores viales más transitados de la zona. Los trabajos están a cargo de la empresa constructora José Eleuterio Pitón S.A. y abarcan un sector clave de la traza.

Las tareas se desarrollan entre el kilómetro 1,3, a la altura del aliviadero del arroyo Gualeyán, y la intersección con la Ruta Internacional Nº 136. El tramo intervenido corresponde a los primeros mil metros de la Ruta 20, considerados entre los más deteriorados y comprometidos desde el punto de vista estructural y de seguridad vial.

Según se informó, las obras comenzaron con trabajos vinculados a la reparación y adecuación de las barandas de los puentes, y de instalación de bicisendas, antes de avanzar sobre la calzada propiamente dicha. Posteriormente, el jueves 15 de enero, se dio inicio a los trabajos directos sobre el pavimento asfáltico. Para llevar adelante la esperada repavimentación del tramo fue necesario implementar un sistema de cortes parciales e intermitentes del tránsito, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los conductores que circulan por la zona.

Desde el inicio de la obra, la empresa y las autoridades municipales han instado a los automovilistas a extremar las precauciones, respetar la señalización dispuesta y circular a velocidad reducida mientras se mantengan los trabajos en ejecución.



Cabe recordar que el Acceso Norte constituye una vía estratégica de ingreso y egreso a la ciudad, y que la Ruta Provincial Nº20 –en toda su extensión- ha sido objeto de numerosos reclamos de organizaciones vecinales durante años, dado el estado profundamente deteriorado de la calzada que ha llevado a una alta siniestralidad vial. Es así que el reinicio de estas obras generan gran expectativa entre los vecinos de la ciudad y localidades cercanas.