La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura lleva adelante la reconstrucción total de la calle 3 de Caballería, entre Pasteur y Edison, tras comprobar que el estado del pavimento articulado no admitía una reparación parcial.

En un principio la intención era arreglar únicamente los sectores dañados, pero al comenzar a mover y tocar el pavimento se detectó que la base sobre la que estaba asentado era muy arenosa y con barro, por lo que se decidió levantar la cuadra completa.

Por este motivo, hace unos días, se retiraron los adoquines existentes y se ejecutó una excavación de 28 centímetros. Luego, se extrajo toda la tierra arenosa y se compactó el terreno natural para generar así esa base en la cual ahora se coloca el hormigón con malla de 15 centímetros de espesor, la que constituye la segunda capa que ya se completó en un 65%.

Finalmente, se colocó una tercera capa de cuatro centímetros de arena compactada, y sobre esta superficie se están recolocando nuevamente los adoquines articulados originales que fueron retirados al comienzo de la obra.

Previo al inicio de la etapa de hormigonado, cuadrillas de la Dirección de Obras Sanitarias realizaron todas las conexiones nuevas de agua y cloaca del sector, además de hacer las reconexiones necesarias.

Todos estos trabajos se desarrollan sobre una superficie de 455 metros cuadrados y 70 metros lineales, y los adoquines que fueron retirados son limpiados, refaccionados y cuando sea el momento serán recolocados para su reutilización.