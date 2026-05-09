El Consejo General de Educación (CGE) lanzó una nueva edición del curso virtual semiasistido “Indagar, idear e incluir inteligencia artificial generativa en la enseñanza”, una propuesta de formación destinada a docentes de nivel primario, secundario y superior, además de estudiantes de profesorados de institutos públicos y privados de Entre Ríos. La iniciativa apunta a acompañar la incorporación crítica de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en las prácticas educativas, en un contexto marcado por el crecimiento del uso de estas tecnologías en la vida cotidiana y en el ámbito escolar.

La propuesta es impulsada por la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica (CTIP) y constituye una reedición del curso desarrollado entre agosto y noviembre de 2025. En esta oportunidad, está especialmente orientada a quienes no pudieron participar de aquella primera experiencia. Desde el CGE destacaron que el objetivo es generar espacios de formación que permitan a docentes y futuros educadores reflexionar sobre el impacto de las tecnologías generativas y explorar modos de integración pedagógica en las aulas.

El cursado comenzará el martes 26 de mayo y se extenderá hasta el viernes 7 de agosto. Ese mismo día, las personas inscriptas recibirán la información necesaria para ingresar a la plataforma virtual Atamá, donde se desarrollará la mayor parte de las actividades. La modalidad será semiasistida, ya que el recorrido principal será asincrónico y cada participante podrá avanzar de acuerdo con sus tiempos, aunque también deberá completar una actividad final integradora.

Durante el trayecto formativo, los cursantes accederán a contenidos teóricos, recursos multimedia, ejemplos, ejercicios reflexivos y casos pedagógicos organizados en cuatro clases. El programa abordará distintos ejes vinculados con la Inteligencia Artificial Generativa y su aplicación en la enseñanza.

Entre los contenidos previstos se trabajará la IAG como fenómeno sociotécnico y el prompting entendido como una nueva competencia comunicativa. También se analizará la opacidad de estos sistemas a partir de la metáfora de la “caja negra”, junto con estrategias para “descajanegrizar” el uso de la inteligencia artificial dentro del aula y promover una mirada crítica sobre su funcionamiento.

Otro de los módulos estará orientado al desarrollo de asistentes contextualizados para la tarea docente, el diseño de prompts educativos y el rol que deben asumir los educadores frente a estas nuevas herramientas tecnológicas. Además, el curso incluirá una perspectiva didáctica centrada en los sujetos, los contextos y las prácticas concretas de enseñanza, incorporando experiencias inspiradoras de utilización pedagógica de la IAG y propuestas de diseño experimental e iterativo situadas en distintos escenarios educativos.

Las evaluaciones se realizarán a través de cuestionarios correspondientes a cada clase y mediante la elaboración de un trabajo final integrador. Según se informó, esa instancia consistirá en la implementación real de una propuesta pedagógica con estudiantes, poniendo en práctica los contenidos y estrategias desarrollados a lo largo del cursado.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 17 de mayo y se realiza mediante un formulario online difundido por el organismo educativo provincial. Para realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse a través del correo electrónico oficial de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica: [email protected]