Llegan las fiestas y el comercio se prepara para hacer una diferencia. Federico Laderach del Centro de Defensa Comercial realizó un relevamiento de ventas en la ciudad.

En diálogo con No es Tarde (Ahora Cero Radio) contó los detalles de los datos relevados y aseguró que “hay un buen movimiento y muchas patentes uruguayas. Nos están visitando masivamente afortunadamente”, aunque detalló que “en unidades vendidas estamos bien pero no hemos superado el número del año pasado. Hablamos de cantidad de prendas, calzados, jugueterías, etc. Al relevamiento lo cerramos un día previo a la Navidad, aunque lo hacemos aleatoriamente y todo el año”.

Respecto de estas cifras, Laderach informó que “esto nos demuestra que más allá de la presencia del turismo uruguayo, no se ha incrementado la venta, por lo que el consumo interno disminuyó. Es decir, si se ha mantenido el consumo es gracias a la llegada del turismo uruguayo”.

En cuanto a la incidencia del Mundial opinó que se generó una retracción de la economía “porque estábamos con la cabeza en otra cosa y levantó el pie del acelerador en algunos sectores.

“Estamos un poco más contraídos que el año pasado y eso se nota en el comercio. Bajó mucho la venta de productos navideños y decoración en un 60%, estos son números parecidos a nivel nacional. También se retrajo mucho la venta de juguetes”, indicó el referente del Centro de Defensa Comercial y agregó: “En este rubro los precios han aumentado muchísimo porque las importaciones han sido trabadas y hay muchas materias primas importadas; así que también se contrae la producción y el consumo de la mano. No se puede producir porque no tenés insumos y es un tema no menor”.

“A veces no se puede consumir y no se consume. Si no podés comprar una prenda, no la compras; mientras que se buscan segundas marcas en alimentos. Esto pasa por la inflación que se lleva casi la totalidad de los sueldos. Sube mucho el alimento y la obra social que son cosas de subsistencia básica”, indicó Laderach en Ahora Cero Radio.

Finalmente, opinó que en “Gualeguaychú se vive en una primavera porque el consumo uruguayo nos está salvando”, pero que la realidad económica está siendo muy compleja.