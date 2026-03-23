La inflación de marzo se encamina a cerrar por encima del 2,9% que marcó el ritmo de precios en enero y febrero, pudiendo superar incluso el 3%, según los relevamientos preliminares de consultoras. Educación, indumentaria y tarifas explican el impulso de este mes. A eso se le agrega el impacto sobre los precios del aumento en los combustibles, producto de la guerra en Medio Oriente.

Econviews registró en la tercera semana del mes una suba del 0,8% en una canasta de alimentos y bebidas relevada en supermercados. En ese período, Lácteos lideró las subas con un alza de 1,4%, mientras que Verdulería fue el único rubro que cedió terreno con una baja de 0,5%. La acumulada de las últimas cuatro semanas marcó 3,5%.

EcoGo, la consultora que conduce Marina Dal Poggetto, proyecta una inflación general mensual de alrededor del 3%. La firma precisó que, si bien el rubro alimentos mostró cierta desaceleración respecto a la semana anterior, el impulso del índice general proviene fundamentalmente de la estacionalidad de Educación —con una suba del 12%— e Indumentaria —5%—, más el arrastre de ajustes en tarifas y combustibles.

En tanto, LCG informó que en la tercera semana de marzo los precios de los alimentos desaceleraron 0,2%, cortando una racha de dos semanas consecutivas con alzas del 1%. La dinámica mensual de esa consultora se ubicó en 3,1%, con un acumulado del mes de 2,4%.

En ese contexto, el presidente, Javier Milei, modificó su discurso durante su visita a Hungría, ya que aseguró que su objetivo es eliminar la inflación durante su mandato, un cambio respecto a sus reiteradas declaraciones en las que aseguraba que la inflación en agosto iba a comenzar con 0%.

“Gracias a nuestra política que logramos sacar el país a flote. Pasamos a una inflación que está en torno al 30% y probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primer mandato, la terminaremos por exterminar”, afirmó.

La afirmación sorprendió a propios y extraños, ya que significó un cambio en su pronóstico. De agosto del 2026, ahora dice que será a fines de su mandato, en diciembre de 2027. Un año de diferencia. No explicó por qué demoraría ese tiempo. Tampoco admitió que ya no será en agosto.