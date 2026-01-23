Avanza la restauración de la calzada del Acceso Sur, uno de los corredores viales de mayor circulación y principal puerta de entrada a la ciudad, mediante una intervención que comprende tareas de fresado y bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente sobre las trochas más afectadas del trazado.

Las acciones se desarrollan en el tramo delimitado entre la Rotonda del Cristo y el semáforo de la avenida Irazusta, un sector que concentra tránsito urbano, interurbano y de cargas.

El procedimiento técnico incluye el fresado del pavimento deteriorado, una acción que permite retirar el material dañado y regularizar la superficie existente, para que luego se ejecute el bacheo con asfalto en caliente, una solución que asegura mayor adherencia, resistencia estructural y durabilidad frente al tránsito intenso y las variaciones climáticas.

Las tareas están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, que trabaja con recursos propios, personal municipal y equipos especializados, lo que posibilita “una intervención planificada y eficiente en un eje vial estratégico para la ciudad”, aseguraron desde el Municipio.

El cronograma prevé que las labores tengan una duración aproximada de diez días, ventana temporaria que siempre está sujeta a las condiciones climáticas. Durante el tiempo que duren los trabajos pueden registrarse interrupciones momentáneas del tránsito, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución al atravesar la zona intervenida.