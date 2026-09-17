Varios remiseros de la ciudad se concentraron en la Municipalidad este jueves, y llevaron a cabo una protesta por las condiciones de trabajo desiguales con respecto a los conductores de aplicaciones.

Según manifestaron, los remises se encuentran en desventaja con respecto a los conductores de apps, ya que las exigencias son mayores y por ende los costos del servicio. Y ante ello han visto disminuir la cantidad de pasajeros.

En un momento de profunda crisis económica y falta de empleo, muchos vecinos han optado por ponerse a trabajar con estas aplicaciones de traslado, lo que hace que el precio de los viajes sea menor ante la mayor oferta.

Sin embargo, tanto los remiseros como los conductores de apps son víctimas de la misma situación: los ingresos son bajos y no alcanzan a cubrir el costo del desgaste del auto.