Una jornada especial se vivió este domingo en el predio del club Defensores del Oeste, ubicado en el barrio 338, con la imposición del nombre “Eduardo Barbosa” al estadio, en reconocimiento a un histórico dirigente y colaborador de la institución.

El acto tuvo lugar minutos antes del partido en el que el conjunto local cayó 2-0 ante Central Larroque, por la segunda fecha del certamen que también lleva el nombre de Barbosa.

El momento también marcó el regreso de Defensores a su cancha, luego de más de un año sin utilizarla por distintas obras. El último encuentro oficial había sido el 13 de noviembre de 2024, con derrota 3-1 ante Juventud Unida por el Torneo Clausura de ese año.