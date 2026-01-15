El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- renovó el alerta amarillo por tormentas en los 17 departamentos de la provincia. La advertencia rige hasta este jueves en horas de la noche. Habrá mejoras temporarias y para este viernes ya no hay anuncio de precipitaciones. En Gualeguaychú se espera que las lluvias lleguen hacia la tarde.

En cuanto al alerta, se indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Por otra parte, se informa que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual