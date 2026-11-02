El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de manera conjunta con la Dirección Provincial de Defensa Civil, renovó el alerta amarillo por tormentas para el territorio entrerriano. La advertencia abarca a 12 departamentos de la provincia, anticipando un desmejoramiento de las condiciones climáticas que se afianzará a partir de las últimas horas de la jornada y se extenderá durante la madrugada, con precipitaciones de variada intensidad, ráfagas de viento y fuerte actividad eléctrica.

En el departamento Gualeguaychú, tras un día inestable y con marcada nubosidad, se prevé el ingreso de tormentas y chaparrones aislados. Los informes oficiales señalan que se esperan valores de agua acumulada que oscilarán entre los 20 y 50 milímetros, marcas que podrían verse superadas de forma puntual en distintos sectores de la región. El evento meteorológico podría estar acompañado por ráfagas intensas y no se descarta la probabilidad de caída aislada de granizo.

En simultáneo, las autoridades locales mantienen la vigilancia preventiva sobre la cuenca del río Gualeguaychú. Si bien el cauce permanece en registros estables y por debajo de los niveles de alerta, las cuadrillas monitorean el comportamiento de las marcas hídricas ante el impacto directo que puedan tener las precipitaciones previstas.

A nivel provincial, el mapa de alerta amarilla alcanza a 12 distritos, con mayor incidencia en las franjas centro, sur y oeste. Defensa Civil sigue de cerca la evolución de los principales ríos de la cuenca del Plata. En el río Paraná, algunas localidades de la zona norte como La Paz experimentaron subas graduales que alcanzaron etapas de alerta, mientras que sobre el río Uruguay los registros continúan respondiendo holgadamente por debajo de los umbrales de evacuación.

Marcas térmicas: ambiente pesado y leve alivio

Durante toda la jornada persisten los valores térmicos elevados con elevada humedad en el ambiente, registrándose una máxima cercana a los 28°C. En tanto, el paulatino ingreso del frente de tormenta traerá un leve descenso de los registros hacia las primeras horas de la madrugada, cuando la mínima pernoctará en torno a los 17°C.