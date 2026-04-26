La convocatoria, correspondiente a la 22ª edición de la protesta impulsada por la Asamblea Ambiental Gualeguaychú, comenzó en Arroyo Verde con la tradicional caravana rumbo al puente, donde se realizó el acto central.

Allí se dio lectura a una proclama en la que se insistió con el histórico reclamo en defensa del río Uruguay y los humedales, con críticas dirigidas principalmente a la empresa UPM y a lo que consideran un proceso sostenido de contaminación.

“Nos convoca la urgencia y la responsabilidad hacia el futuro. Sin agua no hay vida”, señalaron en el documento, donde también remarcaron que, pese al paso del tiempo y los cambios de gobierno, “el problema persiste”.

En ese marco, reclamaron controles “reales y transparentes” sobre los vuelcos al río, mayor soberanía en las decisiones ambientales y políticas públicas sostenidas en torno al cuidado de los recursos naturales. Además, reiteraron el pedido de instalación de sistemas de monitoreo de calidad del aire en la ciudad.

La jornada también incluyó cuestionamientos a nuevos proyectos industriales en la región. En particular, se mencionó la posible instalación de una planta de HIF Global frente a Colón, iniciativa que —según expresaron— genera preocupación por su potencial impacto.

La movilización concluyó con un nuevo llamado a sostener el reclamo ambiental, en una protesta que se mantiene vigente a lo largo de los años.