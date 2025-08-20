El pasado 13 de agosto, en el Centro de Convenciones, se llevó a cabo la Asamblea en la Liga Municipal, en la cual se renovaron las autoridades para el próximo período de dos años y se realizó el balance la última gestión (2022-2025)

Durante el encuentro se destacó el rol de la Liga en el desarrollo deportivo local, que actualmente reúne a 80 equipos entre la rama masculina y femenina. También se resaltó la calidad de la infraestructura disponible en la ciudad, con canchas de nivel profesional donde se realizan los torneos cada fin de semana.

La nueva comisión directiva, que conducirá la Liga entre 2025 y 2028, quedó conformada de la siguiente manera: Gaspar Fernández Villemur (presidente), Camila Stockli (secretaria), Adriana Jara (tesorera), José Picullo, Agustina Bereciartua y Francisco Lizzi (vocales titulares), Marcela Vera, Celina Palma e Irupé Pérez (vocales suplentes), Milagros Collazo (revisora de cuentas titular) y Carolina Benedetti (revisora de cuentas suplente).

Infraestructura en crecimiento

Se informó además sobre los avances en el Estadio Municipal de Vóley, con mejoras en el techo, reflectores, tableros electrónicos y la construcción de una nueva área de cantina con oficinas y mobiliario. También se anunció el inicio de obra de los nuevos baños femeninos, masculinos y con accesibilidad, lo que consolida la infraestructura de primer nivel con la que cuenta la disciplina.

El director de Deportes, Raymundo Legaría, quien estuvo presente en la Asamblea, destacó: “La Liga Municipal de Vóley es un orgullo para la ciudad, no solo por la cantidad de equipos que convoca, sino porque refleja el esfuerzo, la organización y la pasión de cientos de jugadores y jugadoras. Nuestro compromiso es seguir acompañando este crecimiento, con infraestructura adecuada y el apoyo necesario para que el vóley siga consolidándose como uno de los deportes más importantes de Gualeguaychú”.