El Gobierno de Gualeguaychú, a través del área de Rentas, dio a conocer el cronograma de vencimientos de las principales tasas municipales correspondientes al año 2026. La información permite a los contribuyentes planificar sus pagos con anticipación y cumplir con sus obligaciones durante todo el año.

El calendario incluye fechas para la Tasa General Inmobiliaria, la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad (aplicable a comercios) y la Contribución sobre Cementerio, con sus respectivos plazos de pago.

Tasa General Inmobiliaria

La primera cuota del año, correspondiente a enero, vence el 20 de febrero de 2026. En esa boleta se incluye también la opción de pago anual anticipado, con un descuento del 10% ya aplicado en el monto total.

Fechas de vencimiento 2026:

Cuota 1: 20/02/2026

Cuota 2: 13/03/2026

Cuota 3: 10/04/2026

Cuota 4: 11/05/2026

Cuota 5: 10/06/2026

Cuota 6: 13/07/2026

Cuota 7: 10/08/2026

Cuota 8: 10/09/2026

Cuota 9: 13/10/2026

Cuota 10: 10/11/2026

Cuota 11: 10/12/2026

Cuota 12: 11/01/2027

Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad (Comercio)

Los vencimientos de esta tasa se organizan según la terminación del CUIT del contribuyente. El calendario incluye doce cuotas mensuales desde febrero de 2026 hasta enero de 2027. Los contribuyentes deberán consultar las fechas específicas según su número de CUIT.

Contribución sobre Cementerio

Esta contribución se distribuye en seis cuotas durante el año. Los vencimientos son:

Cuota 1: 13/03/2026

Cuota 2: 10/04/2026

Cuota 3: 11/05/2026

Cuota 4: 10/06/2026

Cuota 5: 13/07/2026

Cuota 6: 10/08/2026

Medios de pago

Los contribuyentes pueden abonar las tasas municipales a través de diferentes canales:

Botón de pago en GualeActiva

Entre Ríos Servicios

Rapipago, Pago Fácil y Multipagos

Tesorería Municipal (Yrigoyen 75, Gualeguaychú)

Centro de Defensa Comercial e Industrial (25 de Mayo 1008)