EL TIEMPO EN LA CIUDAD
Renuevan el pronóstico de lluvias para el fin de semana en Gualeguaychú: cómo estará este jueves
El SMN anticipa inestabilidades para el fin de semana en la ciudad. Prevén posibles chaparrones y tormentas aisladas. Se mantiene hasta entonces una leve suba de temperaturas.
El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- ratificó su pronóstico de inestabilidades para el fin de semana. Se indican eventuales chaparrones y lluvias aisladas a partir del sábado a la tarde noche y durante la jornada del domingo.
De acuerdo al pronóstico, se prevé una leve suba de temperaturas a partir de este jueves, con máximas que alcanzarán los 19 y 20 grados. En tanto, el domingo podría registrarse una pequeña merma de los valores térmicos, que se reforzará la semana próxima.
En qué zonas prevén lluvias
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá indican posibles tormentas aisladas el sábado a la tarde noche y chaparrones para el domingo en distintos horarios.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, indican cielo mayormente nublado para el sábado y posibles chaparrones para todo el domingo.
En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se pronostican eventuales chaparrones para el sábado de tarde y noche, además de inestabilidades durante todo el domingo.
Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian chaparrones para el sábado a la tarde y la noche y también inestabilidades durante el domingo.