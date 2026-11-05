Celso Bereciartu presentó su renuncia indeclinable al cargo de tesorero del Tiro Federal Gualeguaychú, una decisión que fundamentó en sus diferencias con el funcionamiento actual de la Comisión Directiva y en su desacuerdo con determinadas prácticas administrativas e institucionales.

"En todo ese tiempo, he dedicado no solo trabajo y compromiso personal, sino también tiempo que fue resignado a mi propia familia, con el único objetivo de recuperar, ordenar y engrandecer una institución que en su momento atravesaba una de las etapas más críticas de su historia", expresó.

En ese sentido, Bereciartu destacó el crecimiento edilicio, deportivo, social y cultural alcanzado por el Tiro Federal durante los últimos años. Según sostuvo, esos avances fueron consecuencia de "una administración responsable, transparente y honesta", que permitió convertir a la entidad en "una institución que hoy es orgullo de la ciudad y referencia entre las más destacadas de Gualeguaychú".

Sin embargo, explicó que las diferencias con la actual conducción lo llevaron a tomar la decisión de dar un paso al costado. "Justamente por ese recorrido y por el profundo respeto que siento por la institución, he decidido dar un paso al costado ante diferencias sustanciales con el funcionamiento actual de la Comisión Directiva, especialmente en lo referido al cumplimiento de los procedimientos administrativos, formales e institucionales que considero irrenunciables para preservar el patrimonio, la historia y los valores del Tiro Federal”.

Y agregó:"Mi renuncia no responde a cuestiones personales ni circunstanciales, sino a la necesidad de ser coherente con los principios que guiaron mi accionar durante todos estos años", manifestó.

Finalmente, Bereciartu agradeció la confianza recibida durante sus años de participación en el Tiro Federal y manifestó su disposición para garantizar una transición ordenada. En ese marco, aseguró que pondrá a disposición la documentación correspondiente para evitar que su salida afecte el normal funcionamiento de la institución.