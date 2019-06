Renunció el abogado de Lautaro Teruel y reveló el fuerte motivo

La segunda demanda contra Teruel es de una mujer que lo acusa de haberla violado en su casa a sus 19 años, y hasta el momento no trascendió la identidad de la joven. En este contexto, el viernes por la mañana el abogado de Lautaro abandonó su defensa y justificó su decisión en una nota con el programa Sector Vip de la TV de Salta: “Presenté mi renuncia por motivos personales”.

Ante la pregunta del periodista, Luciano Romano explicó sin vueltas: “Las causas reales son que cuando se le imputó una nueva denuncia, intervine en el acta de imputación y tomé conocimiento de que la nueva víctima es hermana de uno de mis mejores amigos”.

Con absoluta franqueza, el matriculado continuó: “Yo desconocía esto, por lo que me comuniqué con la familia de mi amigo para ver si era cierto y ellos me manifestaron que efectivamente era la hermana de mi amigo. Yo me vio en la obligación de presentar mi renuncia como abogado defensor del señor Teruel”.

Al final, Luciano Romano contó cómo tomaron en la famila Teruel su paso al costado: “Supieron entender la situación, no hubo conflicto. También le comuniqué a Lautaro que renunciaba a su causa, le expliqué los motivos y se puso un poco mal. Es un chico con buenos sentimientos, una buena persona, pero supo entender la situación. Justo en ese momento ingresó el nuevo letrado”.