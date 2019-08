La determinante victoria del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio en las PASO no sólo generó sorpresas sino también reacciones violentas y de enojo en dirigentes del oficialismo. Uno de esos casos fue el de Ernesto Tito García, el delegado provincial de San Juan de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ( CNRT), ferviente militante macrista, quien cometió un repudiable exabrupto en su cuenta de Facebook que lo llevó a perder su trabajo. "Conclusiones preliminares de las PASO", arrancó escribiendo García. "No les des cloacas, les gusta la mierda", señaló. "No les de Bullrich, les gusta la merca", apuntó. "No les des educación, les gusta comerse las eses", agregó, entre otros comentarios despectivos y repudiables.