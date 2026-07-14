La Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú informó este martes que Marcelo Daniel Aguilar presentó su renuncia al cargo de presidente de la institución. En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido por el estatuto, la Presidencia será ejercida por Silvio Picullo, quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente primero.

La salida de Aguilar se produce pocos meses después de haber sido reelecto al frente de la Liga durante la última Asamblea General Ordinaria.

A través de un comunicado oficial, la Comisión Directiva agradeció a Aguilar "el compromiso, la dedicación y el trabajo brindado durante el tiempo en que ejerció la Presidencia", al tiempo que le deseó "el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos".

Por su parte, la entidad aseguró que la transición se realizará con normalidad y ratificó su compromiso de continuar con el trabajo institucional. En ese sentido, la Comisión Directiva afirmó que seguirá desempeñando sus funciones "con responsabilidad, transparencia y dedicación por el fortalecimiento y crecimiento del fútbol de Gualeguaychú", en beneficio de todos los clubes afiliados.