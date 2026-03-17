Fernando Bearzi presentó hoy su renuncia a la dirección de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La titular de la cartera ya habría elegido a su sucesor en el cargo.

Bearzi, de extensa carrera en el mundo de las finanzas, mantiene un estrecho vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo, asumió al frente de ANSeS en febrero de 2025 con la salida de Mariano de los Heros, eyectado de la administración libertaria luego de que adelantara los planes del presidente Javier Milei de avanzar con una reforma previsional, algo no figuraba en el cronograma trazado por la Casa Rosada para los próximos meses.

Fuente: Infobae