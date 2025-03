En el mismo día en el que el Gobierno anunció que avanza hacia la creación y puesta en funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia, una iniciativa que reemplazará a la actual Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), renunció el presidente de este organismo, Alexis Pirchio.

La salida sucede una semana después de la presentación de la información requerida en el proceso de adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom. El 24 de febrero, Telecom anunció que, con una inversión de U$S1245 millones, adquirió la filial argentina de Telefónica y el análisis de esta operación se perfila como la tarea más importante de la Comisión para este año por su impacto en el mercado argentino de las telecomunicaciones.

El presidente Javier Milei y algunos voceros del oficialismo en las redes ya se han mostrado contrarios a la compra y han criticado públicamente al grupo Clarín, socio en Telecom junto al empresario mexicano David Martínez.

“El objetivo de Pirchio era lograr que la Comisión fuera independiente y estuvo desde el principio luchando para lanzar el concurso e iniciar el trámite para que se cree la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC). Con el paso dado este viernes, de abrir el llamado a concurso, dio por concluido el objetivo; consideraba que era un ciclo cumplido”, afirmaron fuentes oficiales.

“Era el mojón que se había impuesto; hay un grupo de gente que no busca sacar chapa peleándose con uno o con el otro (en referencia a la operación Telecom-Telefónica) y desde un principio la intención era cumplir la tarea y volver al sector privado”, agregaron. Pese a este objetivo programado, el Gobierno, en un comunicado, solo se refirió al inicio del concurso para elegir miembros de la ANC y no mencionó la renuncia ni el eventual reemplazante de Pirchio.

Desde otra área del Gobierno aportan un matiz a esa versión: “Hay cuestiones a las que Pirchio no estaba dispuesto a exponerse. Hoy los sueldos en el Estado están muy bajos y este tipo de casos generalmente genera un gran desgaste y termina con juicios contra los funcionarios, y él no tenía ganas de ser parte; no se justificaba. Igual no fue el motivo principal. La fecha que tenía para irse era cuando se largara el concurso para la ANC”.

Consultadas sobre el reemplazante, las fuentes dijeron que no está definido y que lo resolverá en las próximas horas el secretario de Industria y Comercio, Esteban Marzorati. Quien resulte elegido deberá encabezar un período de transición hasta que se cree la ANC, lo cual podría demorar la resolución de los casos que está tratando actualmente la Comisión, como los ya mencionados.

El caso más resonante que tramitó hasta aquí la CNDC a cargo de Pirchio fue la imputación, en diciembre pasado, de un conjunto de empresas de medicina prepaga, la Unión Argentina de Salud (UAS) y el empresario Claudio Belocopitt, expresidente de la UAS y dueño de Swiss Medical Group, por haber hallado indicios múltiples de un acuerdo colusivo. Fue en el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de 2024.

Los pasos procesales de este expediente es que ahora se espera la respuesta de las partes, en la que explican su punto de vista legal, luego se abre el período de prueba y después se llega al dictamen final. Se estima que estará listo de acá a seis meses.

Otras cuestiones que abordó la CNDC últimamente son la fusión de Arcor e Ingredion, ambas con actividad en el mercado de molienda húmeda de maíz, derivados de maíz, fructosa y almidones. Ese caso salió con fusión aprobada con “remedios” porque generaba alta concentración. La CNDC pidió que desinviertan en una de las fábricas y firmó la resolución con la orden de desinversión en septiembre pasado; se estima que va a llevar a un par de años concretarla.

Otra es la compra de Avon por parte de Natura, que en el resto del mundo se aprobó mucho más rápido, y en la Argentina salió con condicionamientos, como la prohibición de hacer exclusividades con revendedores y distribuidores. Antes de renunciar, Pirchio y la CNDC analizaban la operación entre Discovery y WarnerMedia, de 2022, cuya resolución se espera para dentro de poco tiempo.

Pirchio es licenciado en Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) e hizo un magíster en Economía en el CEMA; había sido director nacional de Conductas Anticompetitivas entre 2017 y 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri y bajo la conducción en la CNDC de Esteban Greco. Antes de integrarse al gobierno libertario, en diciembre de 2023, como parte del equipo del exsecretario de Comercio Pablo Lavigne, hacía consultoría en cuestiones de defensa de la competencia, casos de concentraciones, abuso de posición dominante y análisis de mercado.

Mediante un comunicado, el gobierno de Milei informó que la CNDC “cumplirá con el mandato legal, que cuenta con más de 25 años, de conformar un organismo autárquico e independiente del poder político, integrado por profesionales idóneos”.

Por esa razón reglamentó el concurso público de antecedentes y oposición para la preselección de los funcionarios que conformarán la Autoridad Nacional de la Competencia, la cual funcionará como un organismo descentralizado y autárquico que reemplazará a la actual Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.