Demian Reidel dejó su cargo como presidente de Nucleoelétrica Argentina este lunes, en medio de investigaciones y denuncias que cuestionan su gestión al frente de la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares del país. Será reemplazado por Juan Martín Campos.

Reidel, uno de los colaboradores más estrechos del presidente Javier Milei y figura destacada dentro de la administración, presentó su renuncia tras una serie de señalamientos de presuntas irregularidades en procesos de contratación y manejos poco claros de fondos en la compañía.

Durante las últimas semanas se habían multiplicado las críticas internas y sindicales, entre ellas una denuncia donde se menciona que un contrato de tecnología pasó de u$s600.000 a u$s7 millones, un incremento que generó cuestionamientos sobre la transparencia de las adjudicaciones en un área clave de la empresa.

Además de esos señalamientos, Reidel estuvo en el centro de investigaciones vinculadas a la cancelación de deudas personales por grandes sumas de dinero y a contratos con sobreprecios, que varios actores consideraron indicios de mala praxis administrativa.

La renuncia se produce en un momento de tensión para Nucleoeléctrica, que también enfrentó la suspensión de directivos y otras figuras de la empresa en medio de denuncias por presuntas irregularidades en licitaciones para servicios en las centrales nucleares, confirmó Ámbito.