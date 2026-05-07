La titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), María Luz Landivar, renunció al cargo y será reemplazada por Juan Pablo Limodio, informaron fuentes gubernamentales.

La DINE es el organismo técnico del Poder Ejecutivo Nacional especializado en materia de administración electoral, que funciona bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

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