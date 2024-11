Pablo Moyano renunció a su lugar como secretario general de la CGT, en un comunicado en donde pronunció diferencias con la “mesa chica”.

“Me dirijo a ustedes que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo de co-secretario general de la Confederación General del Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada ‘mesa chica’", apuntó el ahora ex co-titular de la central obrera.

De esta manera y en esta carta, Pablo Moyano dejó el viernes por la tarde el triunvirato que conduce la CGT, que estaba compuesta por él, Héctor Daer y Carlos Acuña.

Antes de realizarse el paro de transportistas -el pasado 30 de octubre- el dirigente del sindicato Camioneros había advertido que “la mitad de la CGT quiere dialogar con el Gobierno y la otra mitad quiere estar en la calle para defender los derechos de los trabajadores. No se puede mirar para otro lado”.

En ese marco, señaló en aquel momento que después del 30 de octubre se decidiría la situación del sector que representan y su continuidad en la Confederación General de los Trabajadores.

"Después del 30 de octubre se decidirá la situación del sector que representamos, si continuar en la CGT o proponer una profundización del plan de lucha que arrancó con el paro de enero. No hay otra alternativa que un paro general", resaltó Moyano en octubre.