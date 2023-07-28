Ignacio Farfán será reemplazado por Manuela González, quien actualmente ocupa la dirección en el área de Género y Diversidad.

Farfán le habló a sus pares del Concejo y aseguró que nunca imaginó “ocupar esta banca, estoy muy agradecido al Partido Justicialista, a los militantes, a los compañeros, a todos los que votaron para que yo pudiera estar en esta banca. Quiero agradecerle también a todos los concejales”

Y agregó: "Pido perdón si ofendí a alguien, no fue mi intención, siempre intenté ser respetuoso con los demás. Me voy más contento de lo que ingresé, a asumir un nuevo desafío. Ayer alguien me preguntaba si era una irresponsabilidad renunciar a mi cargo, y le dije que puede ser que renunciar a un cargo electivo lo sea, pero también es cierto que me va a reemplazar Manuela González asi que más que un acto de irresponsabilidad es un acto de justicia".

"Durante este tiempo tratamos 919 proyectos entre solicitudes y proyectos de ordenanza. Este Concejo tiene poco marketing, bajo perfil en comparación con otros Concejos. Hemos trabajado mucho, dando lo mejor por la ciudad", cerró.

Nacho Farfán agradeció a sus dos compañeras Andrea Noguera y Selva Chesini a quienes resaltó por su lucha en el feminismo y la defensa del ambiente.