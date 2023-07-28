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Renunció el concejal del peronismo Ignacio Farfán: ¿Quién asumirá la banca?
La información surgió en la mañana de hoy cuando el concejal confirmó que el 31 de julio será su último día en su banca, por lo que deberá asumir una nueva edil.
Ignacio Farfán será reemplazado por Manuela González, quien actualmente ocupa la dirección en el área de Género y Diversidad.
Farfán le habló a sus pares del Concejo y aseguró que nunca imaginó “ocupar esta banca, estoy muy agradecido al Partido Justicialista, a los militantes, a los compañeros, a todos los que votaron para que yo pudiera estar en esta banca. Quiero agradecerle también a todos los concejales”
Y agregó: "Pido perdón si ofendí a alguien, no fue mi intención, siempre intenté ser respetuoso con los demás. Me voy más contento de lo que ingresé, a asumir un nuevo desafío. Ayer alguien me preguntaba si era una irresponsabilidad renunciar a mi cargo, y le dije que puede ser que renunciar a un cargo electivo lo sea, pero también es cierto que me va a reemplazar Manuela González asi que más que un acto de irresponsabilidad es un acto de justicia".
"Durante este tiempo tratamos 919 proyectos entre solicitudes y proyectos de ordenanza. Este Concejo tiene poco marketing, bajo perfil en comparación con otros Concejos. Hemos trabajado mucho, dando lo mejor por la ciudad", cerró.
Nacho Farfán agradeció a sus dos compañeras Andrea Noguera y Selva Chesini a quienes resaltó por su lucha en el feminismo y la defensa del ambiente.