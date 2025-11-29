Renzo Tesuri regresó a Gualeguaychú para disfrutar de sus vacaciones junto a su familia y amigos después de un año especialmente duro en lo profesional. El pasado 4 de febrero, durante un partido contra Deportivo Riestra, el volante de 29 años sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior justo en su mejor momento, cuando era una de las figuras del conjunto tucumano.

Debió ser intervenido quirúrgicamente y atravesar una rehabilitación de ocho meses. Su regreso se produjo el 1° de noviembre, en la derrota ante Independiente en Avellaneda. Luego fue titular en la victoria frente a Godoy Cruz y volvió a sumar minutos en la última fecha, ante Lanús.

Como acostumbra cada vez que vuelve a Gualeguaychú, Tesuri disfruta de sus días de descanso junto a su familia y amigos. En ese contexto visitó Ahora Cero Radio, donde analizó una temporada marcada por la lesión y repasó su carrera profesional que en 2026 llegará a los diez años desde su debut en Juventud Unida, cuando militaba en la B Nacional.

Sobre su rutina en la ciudad, explicó: “Estoy de vacaciones, pero me gusta entrenar todos los días porque estuve ocho meses parado. Trato de entrenar cada vez que puedo para llegar de la mejor manera a la pretemporada”.

En relación a su disciplina desde joven, recordó: “Siento que el fútbol me quitó muchas vivencias de la infancia. Cuando mis amigos iban a un cumpleaños de 15, yo me acostaba temprano porque jugaba al otro día. Pero a la larga, el sacrificio me dio esto”.

Y agregó de forma risueña: “En un campamento en Ñandubaysal, todos volvían de la playa y a las 6 se veía un loquito corriendo en la arena: era yo”.

Finalmente, hizo un repaso de su actualidad antes de lesionarse: “Venía en mi mejor momento: era el goleador del equipo siendo volante. Me habían hablado de varios clubes y preferí renovar con Atlético Tucumán para dejarle plata al club. Sabía que si hacía seis meses buenos iban a llegar ofertas interesantes y Atlético iba a ganar dinero”.