Renzo Tesuri firmó su contrato y entrenó con Atlético Tucumán

El pasado lunes, Renzo Tesuri firmó su contrato con Atlético Tucumán y se convirtió en el primer refuerzo del equipo Decano para la temporada que viene.

Proveniente de Godoy Cruz, donde jugó 9 partidos y anotó tres goles, el jugador surgido de las inferiores de Juventud Unida, expresó que “evaluamos diferentes ofertas y nos inclinamos por Atlético porque es un club grande, que tiene una hinchada fenomenal y que viene haciendo las cosas muy bien”.

Tras firmar su contrato y mantener el primer contacto con el entrenador, Tesuri expresó que “vengo a sumar, puedo jugar como volante por cualquiera de las dos bandas y me gusta no dar ninguna pelota por perdida. El entrenador me habló de su proyecto y me gustó mucho la idea que tiene. Ojalá podamos hacer un buen torneo”.