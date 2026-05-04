El tanto del “Decano” llegó a los 18 minutos del primer tiempo y tuvo una construcción destacada. La jugada comenzó con una gran gambeta del volante uruguayo Franco Nicola, quien logró deshacerse de la marca de Germán Pezzella y envió un centro al segundo palo. Allí apareció Maximiliano Villa, que ensayó un remate defectuoso que terminó convirtiéndose en una asistencia para Renzo Tesuri. El mediocampista surgido de Juventud Unida definió de primera y estableció el 1 a 0, resultado que sería definitivo.

Tesuri, que además llevó la cinta de capitán, marcó su segundo gol en el torneo —el anterior había sido en la victoria 4 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto— y volvió a ser determinante en un partido de alta exigencia.

Pese al triunfo en Núñez, Atlético Tucumán no logró clasificar a los playoffs y finalizó la fase regular en el 13° puesto, con 14 unidades. Sin embargo, la victoria le permitió cortar una extensa racha sin éxitos como visitante, que se extendía por 464 días, desde su último triunfo fuera de casa el 24 de enero de 2025 ante San Martín de San Juan.

En tanto, River Plate, que no atraviesa su mejor momento futbolístico, se mantuvo en el segundo lugar de la Zona B con 29 puntos, detrás de Independiente Rivadavia, que ya había asegurado el primer lugar.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet aún aguarda la confirmación de su rival en los octavos de final, que podría ser San Lorenzo o Defensa y Justicia, dependiendo de los resultados.