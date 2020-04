Renzo Tesuri: "no me desespero por el futuro, quiero seguir haciendo las cosas bien"

“Estoy de cuarentena en Gualeguaychú, en mi casa y con mi familia. Me hago una escapada para visitar a mi novia y ver cómo anda todo lo del embarazo, pero pudimos viajar después del último partido que jugamos y estamos pasando esta cuarentena en Gualeguaychú. Hubiera sido complicado en Buenos Aires, vivo en un departamento chico y con poco espacio para poder entrenar y distraerme”, señaló Renzo, que agregó “es muy lindo todo lo que estamos viviendo con Jorgelina, vamos a ser papás, es una experiencia nueva y la disfrutamos mucho. Se me dio por festejar un gol con la pelota debajo de la camiseta y ahí como que todo se hizo más conocido, pero estamos muy felices”.

Sobre el momento en que llegó este parate, Tesuri indicó que “estábamos en un buen momento como equipo, creciendo mucho y consiguiendo buenos resultados, de hecho solamente perdimos un partido en el 2020, fue 2-1 contra el puntero Atlanta y casi lo podemos empatar en el final. Pero hemos encontrado la regularidad que no tuvimos al principio del torneo, donde perdimos muchos partidos sin merecerlo, inclusive siendo superiores a los rivales, pero nos faltó el gol. Ahora conseguimos esa eficacia, llegamos y convertimos, que antes no pasaba, por eso estamos bien en las posiciones, a un punto de poder entrar al reducido”.

El buen momento del equipo Verde lo tiene como figura excluyente, con presencia en el área rival, convirtiendo muchos goles y destacándose en el esquema del entrenador Jorge Cordon. “En lo personal estoy contento, levanté mucho mi nivel de la mano del equipo. Hubo buenos partidos, pude convertir goles importantes y ser útil para el equipo, para seguir sumando y creciendo. Es lógico que si el equipo anda bien, ayuda a que el rendimiento personal también sea bueno, yo entiendo que no sirve jugar bien un jugador y que el equipo no saque buenos resultados. Nadie se puede salvar solo en el fútbol, es un juego de equipo. El DT me pidió que llegue al área, que confíe en mis condiciones y se han dado las cosas, gracias a Dios la pelota entró y los resultados han sido buenos”, remarcó.

Su buen presente hizo que muchos clubes de Primera posaran los ojos sobre su figura, pero Renzo prefiere la serenidad para travesar este momento. “Leí algo de lo que se publicó sobre mi futuro pase a un equipo de Primera, otros hablaron del exterior. Pero quiero enfocarme en terminar de la mejor forma mi temporada, ojalá podamos clasificar al Reducido, aunque por el momento es todo incertidumbre. Trato de enfocarme en el presente, si ese presente es bueno, seguramente habrá ofertas, pero no quiero desesperarme”, dijo.

Sobre su adaptación a jugar fuera de la ciudad, el volante contó sus sensaciones diferentes cuando le tocó jugar en Gimnasia de Jujuy y este presente en Ferro. “No la pasé del todo bien cuando me fui a Jujuy, fue otra experiencia, no se dieron los resultados, no pude hacer goles y sentí mucho la distancia con mi ciudad, con mi familia y con mi gente. Este cambio a Ferro también fue importante desde lo personal, estoy más cerca de mi gente y desde lo deportivo también las cosas empezaron a andar bien. Ferro es un club muy exigente, de hecho cuando los resultados no nos acompañaron, hubo algunas puteadas, pero también la gente te banca cuando las cosas salen bien, cuando ven que el equipo entrega todo, alientan siempre y te hacen sentir el acompañamiento de la hinchada”, afirmó.

Sobre su pasado y su corazón puesto en Juventud Unida, Tesu fue contundente: “soy hincha de Juventud, sufro los partidos, trato de ver la mayor cantidad de partidos cuando no coincide con los míos. Pasé más de la mitad de mi vida en el club, por eso sufrí mucho el descenso, lloré como loco. Pero ahora veo que muchos de los pibes del club están teniendo continuidad, como el Negro Larrea, Nacho Shell, los Mellis Alfaro, el Nego Lonardi, andan bien, están a la altura para jugar en el Federal A. Creo que tienen potencial para salir adelante el equipo, ha tenido poca suerte, ha ligado poco en algunos partidos, en otros le han pitado cosas insólitas como ese penal al minuto en Santiago del Estero, pero tiene actitud, sale jugando y con un poco de fortuna, ese juego se verá reflejado en resultados. Yo creo que no tendrá problemas en mantenerse y en poder subir en las posiciones”.