Renzo Tesuri, una de las figuras que tuvo Atlético Tucumán en 2024, se recuperó de la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió el pasado 4 de febrero, en un partido contra Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura de este año.

Después de pasar por el quirófano y de un largo camino de rehabilitación, el mediocampista surgido de Juventud Unida recibió el visto bueno del cuerpo médico del conjunto tucumano y ya comenzó a realizar trabajos en el campo de juego, a la par de sus compañeros.

El gualeguaychuense, de 29 años, cumplió con el tiempo estipulado de recuperación y, aunque no hay una fecha concreta para el retorno a las canchas, tanto los médicos como el cuerpo técnico son optimistas y no descartan que el mediocampista pueda volver a jugar un partido oficial antes de la finalización del Torneo Clausura.

Actualmente, Atlético Tucumán se encuentra séptimo en la Zona A con 15 puntos, en puestos de clasificación a octavos de final.