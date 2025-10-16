BUENAS NOTICIAS
Renzo Tesuri se recuperó de la rotura de ligamento y empezó a trabajar a la par de sus compañeros en Atlético Tucumán
El futbolista de Gualeguaychú dejó atrás una grave lesión sufrida en febrero y recibió el alta médica. Su regreso a las canchas podría darse antes de fin de año.
Renzo Tesuri, una de las figuras que tuvo Atlético Tucumán en 2024, se recuperó de la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió el pasado 4 de febrero, en un partido contra Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura de este año.
Después de pasar por el quirófano y de un largo camino de rehabilitación, el mediocampista surgido de Juventud Unida recibió el visto bueno del cuerpo médico del conjunto tucumano y ya comenzó a realizar trabajos en el campo de juego, a la par de sus compañeros.
El gualeguaychuense, de 29 años, cumplió con el tiempo estipulado de recuperación y, aunque no hay una fecha concreta para el retorno a las canchas, tanto los médicos como el cuerpo técnico son optimistas y no descartan que el mediocampista pueda volver a jugar un partido oficial antes de la finalización del Torneo Clausura.
Actualmente, Atlético Tucumán se encuentra séptimo en la Zona A con 15 puntos, en puestos de clasificación a octavos de final.