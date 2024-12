“Hola Renzo… ¿Cómo andás? Te hablamos desde Ahora ElDía porque queremos aprovechar tu estadía en la ciudad para hacer una entrevista con vos esta semana, si no es molestia”. “Hola, sí no hay problema, el jueves a la mañana ¿les parece bien?”, palabra más, menos, fue el diálogo con Renzo Tesuri para coordinar el encuentro y realizar la nota.

El escenario elegido fue el estadio de Juventud Unida, el club donde se formó como futbolista y se convirtió en jugador profesional. La cita fue a las 8 am y el protagonista fue el primero en arribar al lugar de la entrevista. A las 7.45, después de haber realizado un entrenamiento matutino, estaba -mate en mano- en uno de los bancos del ingreso principal por calle Alsina, a la espera del periodista y el fotógrafo.

Ese accionar demuestra no sólo la grandeza de Tesuri, sino refleja que tampoco perdió su esencia y humildad, pese a que en la actualidad es una de las figuras del fútbol argentino, luego del excelente 2024 que tuvo en Atlético Tucumán; con 6 tantos fue el goleador del equipo en la Liga Profesional (que hace dos semanas consagró a Vélez Sarsfield) y el segundo con mayor asistencias (3) en 26 partidos disputados, sobre 27 fechas. Sus tremendos números le valieron el reconocimiento de la organización del torneo que recientemente lo eligió en el once ideal de LPF.

Además, en las últimas horas tomó fuerza el rumor de un supuesto interés de San Lorenzo, de quien simpatizaba de chico, aunque su representante y el club tucumano todavía no recibieron ningún ofrecimiento.

Mientras tanto, Tesuri disfruta de su familia y amigos en su ciudad natal. En la nota con este medio, se refirió a su temporada en Atlético, el cariño de los hinchas, la posibilidad de emigrar, el recuerdo inolvidable hacía la figura del fallecido “Morro” García, su amor por Juventud Unida y sus días en Gualeguaychú, entre otros temas.

“En lo personal fue mi mejor año en Primera División, pero en lo grupal nos quedamos con un poco de bronca, por no poder meter Atlético en una copa internacional”, expresó ante la primera consulta, sobre el balance deportivo del 2024.

En ese sentido, agregó que su gran año futbolístico fue, “gracias al equipo y al entrenador (Facundo Sava), que me dio la libertad que hace mucho no me daban, de poder hacer lo me gusta, que es llegar al área y no pensar tanto en defender. Enfocarme en el arco de enfrente, me sirvió mucho y eso me permitió contar con más situaciones o tener la posibilidad de asistir a un compañero”.

Su estilo de juego, que se caracteriza por la intensidad, despliegue y entrega durante los 90 minutos, sumada a la calidad técnica que se vio desde su debut como profesional en Juventud Unida, provocaron la devoción de los fanáticos de Atlético Tucumán, que se rompen las manos en aplausos y se deshacen en elogios a hacía su figura en cada partido.

“El hincha siempre me hace llegar su mensajito de aliento y siempre se lo agradezco. Desde que tengo uso de razón, mi formar de jugar es así, el dejar todo en la cancha y tirarme de cabeza a recuperar la pelota. Puedo errar un pase o perderme un mano a mano, pero nunca voy a dejar de correr y meter para que al equipo le vaya de la mejor manera”, respondió.

“El hincha siempre me hace llegar su mensajito de aliento y siempre se lo agradezco. Desde que tengo uso de razón, mi formar de jugar es así, el dejar todo en la cancha y tirarme de cabeza a recuperar la pelota”.

Y, sobre las muestras de afectos de los simpatizantes del Decano tucumano, agregó con un ejemplo cotidiano que vive en las calles de San Miguel. “Cuando vamos al centro con mi señora y mi nene, se me acercan a pedirme fotos y es un reconocimiento muy lindo para mí. Por eso, siempre intento cumplir con todos, no sólo en persona, sino también en redes sociales, trato de responderle a cada uno de los que se toma el tiempo en escribirme”.

Como lo hace en cualquier cancha del fútbol argentino, Tesuri le devolvió la pared a la hinchada y también los llenó de flores: “Atlético es familia, nos vaya bien o mal, siempre meten 35.000 personas cuando somos locales y jugar a estadio lleno al futbolista lo motiva”, aseveró.

Su nombre y apellido empieza a ser tendencia en las redes sociales porque en el receso del fútbol argentino se abre el mercado de pases y, después de su brillante temporada, otros clubes comienzan a depositar sus ojos en él.

“Por ahora no hay nada concreto. Estoy tranquilo y disfrutando de las vacaciones hasta el 6 de enero, que es cuando me tengo que presentar a entrenar en Atlético Tucumán. Me queda un año más de contrato y si llega una oferta, que tanto a mí y al club nos sirva, la escucharemos y analizaremos, buscando lo mejor para los dos partes”, señaló al respecto.

“Estoy tranquilo y disfrutando de las vacaciones hasta el 6 de enero, que es cuando me tengo que presentar a entrenar en Atlético Tucumán. Me queda un año más de contrato y si llega una oferta, que tanto a mí y al club nos sirva, la escucharemos y analizaremos”.

Luego de debutar en Juventud Unida en 2016, en B Nacional, y posteriormente pasar por Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Ferro Carril Oeste, en 2020 le llegó la oportunidad de pegar el salto a Primera División, con la contratación de Godoy Cruz de Mendoza, con quien compartió plantel con su coterráneo Martín Ojeda.

Allí, permaneció una temporada, antes de recalar en Atlético Tucumán, pero en su corta estadía en el conjunto mendocino vivió uno de los momentos más tristes como futbolista, que fue el deceso, por autodeterminación, del reconocido delantero uruguayo Santiago “Morro” García, quien sufría una profunda depresión y acabó con su vida en febrero de 2021.

Pese a compartir pocos meses con el goleador charrúa, Tesuri lo tiene siempre presente y en más de una oportunidad, en festejos de goles con Atlético, se levanta la camiseta y exhibe una remera con la imagen del Morro.

La dedicatoria al cielo hacía la figura del Morro García luego de convertir un gol con Atlético Tucumán.

Sobre el emotivo gesto, expresó: “Cuando llegué a Godoy Cruz, venía de un equipo de B Nacional y él ya era una figura consagrada en Mendoza. En ese momento, no tenía auto y el Morro desde el primer día siempre me ayudó. Me preguntaba si quería que me pase a buscar y estaba en los pequeños detalles.

Entonces, cuando tengo la posibilidad de hacer un gol es un homenaje para la familia. Siempre digo que, ‘muere quien se olvida y él siempre va a estar en mi corazón y en el corazón de todos los hinchas de Godoy Cruz y de Nacional de Montevideo, porque fue un grande”.

En el cierre de la charla, Tesuri se refirió a su amor por Juventud y la estadía en Gualeguaychú durante las vacaciones. “Soy hincha de este club y siempre es lindo volver de visita. Me pone muy contento como creció en infraestructura en los últimos años y ojalá en esta temporada del Regional pueda cumplir el objetivo y volver al Torneo Federal A”.

Mientras que, en relación a cómo transita sus dos o tres semanas en la ciudad, expresó: “Me gusta levantarme temprano para entrenar y después tener todo el día para disfrutar de mi señora y mi hijo, ir a visitar a la vieja, tomar mate con el viejo y pasar tiempo con amigos, que son las rutinas diarias que más se extrañan lejos de la ciudad”.