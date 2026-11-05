Comenzaron los trabajos de reparación de calzada, bacheo y reconstrucción de bocacalles sobre la calle Maestra Piccini, en el tramo comprendido entre la avenida Parque Cándido Irazusta y Aguado. El proyecto contempla el acondicionamiento integral del sector como instancia previa a una futura repavimentación, con una duración estimada de 21 días sujeto a las condiciones del clima.

La intervención obedece al deterioro registrado en el asfalto, con especial foco en la intersección con calle Rocamora. Las labores incluyen la demolición de las zonas dañadas, la aplicación de riego de imprimación asfáltica y la reconstrucción de badenes.

Debido al despliegue de maquinaria, el tránsito vehicular presenta restricciones operativas en el área circundante al Corsódromo:

Maestra Piccini: La circulación en sentido este-oeste permanece cortada de forma total. El sentido inverso (oeste-este) continúa habilitado para el ingreso a la zona.

Intersecciones cerradas: No es posible circular por los cruces de Maestra Piccini con Rocamora ni con Ayacucho.

Intersecciones habilitadas: Los pasos por las esquinas de Maipú, Chacabuco y España se mantienen abiertos.

Cortes complementarios: Rocamora registra interrupción total entre Maestra Piccini y Goldaracena, además de restricciones de paso en la esquina de Goldaracena y 3 de Caballería.

Desde el sector de Obras Públicas precisaron que las tareas buscan resolver el estado crítico del pavimento y adecuar la infraestructura vial antes de la temporada estival, período de mayor caudal vehicular en las inmediaciones del escenario del Carnaval del País.