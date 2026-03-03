Según se informó oficialmente, los trabajos buscan recuperar las condiciones de circulación en un sector que presentaba deterioros estructurales. En varios puntos se habían realizado intervenciones vinculadas a las redes de agua potable y cloacas, a cargo de la Dirección de Obras Sanitarias.

En esos sectores se detectaron losas desplazadas, fisuras longitudinales y transversales, juntas abiertas con pérdida de material y bocacalles comprometidas. A partir de ese diagnóstico, el equipo técnico dispuso la demolición de los paños afectados con martillo hidráulico montado sobre retroexcavadora, para retirar el hormigón dañado y reconstruir la calzada con nuevo material.

Durante el avance de la obra también se identificaron otras intervenciones sanitarias sobre la traza y sectores con losas fuera de nivel y juntas degradadas a lo largo del tramo.

El plan de trabajo incluye la rotura controlada de los paños inestables, la preparación de la base y la ejecución de nuevas superficies de hormigón, con el objetivo de mejorar la transitabilidad.

En el lugar operan retroexcavadoras con martillo demoledor y otras herramientas destinadas al corte, retiro de escombros y acondicionamiento del área intervenida. La zona permanece señalizada con vallas y conos para ordenar el tránsito mientras se desarrollan las tareas.

De acuerdo a la información oficial, los trabajos se enmarcan en el Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS y se ejecutan con personal y recursos municipales.