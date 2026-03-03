OBRAS VIALES
Reparan y bachean más de 250 metros de la calle España en la zona sur de la ciudad
El Municipio ejecuta tareas de reparación en la calle España, en el tramo comprendido entre Etchevehere y Belisario Roldán, en la zona sur de la ciudad. La intervención abarca unos 280 metros y se ubica en inmediaciones del barrio Yapeyú.
Según se informó oficialmente, los trabajos buscan recuperar las condiciones de circulación en un sector que presentaba deterioros estructurales. En varios puntos se habían realizado intervenciones vinculadas a las redes de agua potable y cloacas, a cargo de la Dirección de Obras Sanitarias.
En esos sectores se detectaron losas desplazadas, fisuras longitudinales y transversales, juntas abiertas con pérdida de material y bocacalles comprometidas. A partir de ese diagnóstico, el equipo técnico dispuso la demolición de los paños afectados con martillo hidráulico montado sobre retroexcavadora, para retirar el hormigón dañado y reconstruir la calzada con nuevo material.
Durante el avance de la obra también se identificaron otras intervenciones sanitarias sobre la traza y sectores con losas fuera de nivel y juntas degradadas a lo largo del tramo.
El plan de trabajo incluye la rotura controlada de los paños inestables, la preparación de la base y la ejecución de nuevas superficies de hormigón, con el objetivo de mejorar la transitabilidad.
En el lugar operan retroexcavadoras con martillo demoledor y otras herramientas destinadas al corte, retiro de escombros y acondicionamiento del área intervenida. La zona permanece señalizada con vallas y conos para ordenar el tránsito mientras se desarrollan las tareas.
De acuerdo a la información oficial, los trabajos se enmarcan en el Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS y se ejecutan con personal y recursos municipales.