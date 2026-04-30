El origen del desperfecto se remonta a unas semanas atrás, cuando un día de viento excesivo provocó que el cable destinado a izar la Bandera Nacional quedara atascado y enredado en la cúspide de la estructura, a 25 metros de altura.

La complejidad del problema radicó en su ubicación exacta: la última roldana por donde pasa el cable de acero, en el punto más alto del mástil, hizo necesaria la contratación de una grúa de gran envergadura para que los operarios pudieran acceder al mecanismo dañado.

La maquinaria se apostó dentro del propio predio de la plaza para elevar a los trabajadores de la Dirección de Espacios Verdes en una canasta metálica hasta la cima de la estructura, donde realizaron el reemplazo completo del mecanismo averiado.

El viejo cable, que contaba con una cubierta de plástico totalmente desgastada por el tiempo, fue sustituido por uno nuevo de 6 milímetros, íntegramente de acero y sin recubrimiento, una decisión técnica orientada a garantizar mayor durabilidad y funcionalidad a largo plazo.