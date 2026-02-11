Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que se realizaron tareas de puesta en valor sobre el ingreso y egreso secundario del Parque Unzué, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y fortalecer la seguridad vial en uno de los accesos más utilizados del paseo.

La intervención se desarrolla sobre el acceso ubicado a la altura del extremo de la Laguna del Parque y del camino que conduce hacia el sector del Vía Crucis y el Vivero Municipal, un punto de la circulación interna y uso turístico.

La obra, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura a través de la Dirección de Obras Públicas, comenzó con una limpieza integral del sector, continuó con el perfilado de la traza y avanzó luego con la colocación de ripio, un material que resulta fundamental para consolidar la superficie, facilitar el escurrimiento del agua, reducir el deterioro del suelo y garantizar una mejor adherencia para la circulación, incluso en días de lluvia.

Para el desarrollo de los trabajos se utilizaron una retroexcavadora con pala mecánica, una perfiladora, un tractor con rodillo destinado a la compactación de las calzadas y dos camiones del Ejército Argentino, encargados del traslado de ripio y broza.

Las tareas también alcanzaron las banquinas, donde se realizaron acciones de limpieza, nivelación y aporte de broza y ripio, con el propósito de incrementar la seguridad vial y mejorar las condiciones de borde de la calzada.

En paralelo, personal de la Dirección de Espacios Verdes realizó tareas de ordenamiento del entorno, que incluyeron corte de pasto, poda de árboles y retiro de ejemplares secos o sin vida, además de mejoras en el tratamiento ornamental del acceso y su entorno inmediato, en un área de alto valor paisajístico.

Además, también se limpiaron y lavaron todas las instalaciones y mobiliarios del sector mediante el uso de la hidrolavadora del camión barredor.

Debido a la presencia de maquinaria pesada y cuadrillas de trabajo, se inhabilitó de manera temporal una de las manos de la ruta que une Gualeguaychú con Pueblo Belgrano, por lo que se aplicó un sistema de cortes alternados, que permitió el paso por lapsos breves en ambos sentidos, lo cual evitó demoras prolongadas y mantuvo la fluidez del tránsito.

Para mañana está previsto avanzar sobre la bajada hacia el Camino de la Costa, ubicada luego de las instalaciones del Club Central Entrerriano dentro del Parque Unzué. Allí se replicará el esquema de limpieza, perfilado, nivelación y aporte de material granular, junto con nuevas acciones de poda, ordenamiento y corte de pasto por parte de Espacios Verdes.

Desde el Municipio, solicitaron a vecinos de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano circular por el sector con precaución y paciencia durante la jornada del viernes, ya que se mantendrán interrupciones breves y alternadas del tránsito.