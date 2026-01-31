A lo largo del mes se concretaron 38 intervenciones específicas, las que permitieron reparar 41 baches distribuidos en distintos sectores de la ciudad para recuperar condiciones adecuadas de circulación y prolongar la vida útil de las calzadas intervenidas.

Las tareas se apoyaron en una combinación técnica de materiales, según el tipo de daño detectado: en cuatro casos se aplicó asfalto, mientras que las restantes 34 requirieron hormigón.

En total, se utilizaron 101,5 metros cúbicos de material, volumen que permitió recomponer una superficie acumulada de 726,7 metros cuadrados de pavimento urbano.

Cada reparación respondió a un procedimiento previamente establecido, el cual comenzó con la identificación del deterioro y su delimitación precisa.

Luego se realizó el corte del perímetro afectado, la remoción del material dañado y la limpieza profunda del área. A continuación, se verificó la base, se corrigieron posibles fallas estructurales y se colocó el material correspondiente.

La etapa final incluyó nivelación, compactación y control de terminación, con el fin de garantizar durabilidad y correcta integración con la calzada existente.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +Caminos, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras fueron ejecutadas con personal y recursos municipales.

El mantenimiento sistemático de calles cumple un rol central en la dinámica urbana: no solo mejora la circulación vehicular y peatonal, sino que reduce riesgos, optimiza tiempos de traslado y protege inversiones previas en infraestructura.