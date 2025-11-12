EN SANTA FE
Representantes locales compitieron en la final regional de tiro con arco
Representantes de la escuela Tiro con Arco Gualeguaychú compitieron el domingo pasado en la final regional de la Zona Litoral, que se desarrolló en la localidad santafesina de Santa Fe. La entidad local cosechó cuatro medallas de oro y una de plata.
Resultados de las diferentes categorías:
Sub 18 compuesto
Della, Penna Carlos (campeón regional).
Compuesto Masculino
Heidenreich, Sebastián (subcampeón Regional)
(Categoría AA1)
González Broin, Josefina (campeona regional)
Raso Masculino
Della Penna, Alejandro (7° puesto).
Muñiz, Matías ( 11° puesto)
Compuesto Masculino
Por Eliminatorias:
- Della Penna, Carlos (4° puesto).
Capitán de equipo: Valli, Darío.
