Representantes de la escuela Tiro con Arco Gualeguaychú compitieron el domingo pasado en la final regional de la Zona Litoral, que se desarrolló en la localidad santafesina de Santa Fe. La entidad local cosechó cuatro medallas de oro y una de plata.

Resultados de las diferentes categorías:

Sub 18 compuesto

Della, Penna Carlos (campeón regional).

Compuesto Masculino

Heidenreich, Sebastián (subcampeón Regional)

(Categoría AA1)

González Broin, Josefina (campeona regional)

Raso Masculino

Della Penna, Alejandro (7° puesto).

Muñiz, Matías ( 11° puesto)

Compuesto Masculino

Por Eliminatorias:

- Della Penna, Carlos (4° puesto).

Capitán de equipo: Valli, Darío.