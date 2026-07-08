En la clasificación por instituciones, el Tiro Federal Gualeguaychú obtuvo el primer puesto con 91 puntos, seguido por Villaguay con 63 puntos, Rosario del Tala con 62 puntos, Concordia con 58 puntos, Concepción del Uruguay con 51 puntos y, en sexto lugar, el Tiro Federal de Gualeguay con 35 puntos.

En cuanto a las actuaciones individuales de los representantes del Tiro Federal Gualeguaychú, se registraron los siguientes resultados:

Santiago Bauer logró el primer puesto en la categoría aire de quebrar menores. Felipe Carles obtuvo el cuarto puesto en aire de quebrar mini. Juan Fernández finalizó en el octavo puesto en aire de quebrar cadete mayor, mientras que Juan Martín Ríos Veronesi alcanzó el cuarto puesto en la misma categoría.

Abelardo Herrero tuvo una destacada actuación al consagrarse primero en pistola neumática mayor y también en pistola estándar. Por su parte, Néstor Gil consiguió el segundo puesto en pistola neumática mayor, el tercer puesto en pistola estándar y el primer puesto en pistola deportiva.

Hernán Ríos alcanzó el tercer puesto en aire de quebrar mayor. Ariel Villanueva obtuvo el cuarto puesto en pistola deportiva, el primer puesto en pistola 9 mm y el cuarto puesto en pistola 11.25mm. Mientras, Miguel Lanterna logró el tercer puesto en aire de quebrar categoría veteranos.