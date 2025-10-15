El domingo pasado, en el club Tiro con Arco Paraná, de la localidad de Oro Verde, se llevó a cabo la cuarta fecha de temporada oficial de la Federación Entrerriana de Tiro con Arco (Fetarco). Allí participaron representantes de la Escuela de Tiro con Arco local, quienes obtuvieron muy buenos resultados.

-Resultados y categorías-

- Esc. Recurvo 20 metros.

Martina Aldaz (Oro)

Cambio de categoría- 626 puntos.

- Esc. Raso 20 metros.

Adrián Gómez (Oro)

Cambio de categoría -597 puntos.

- Compuesto Sub 18.

Carlos Della Penna (Oro)

- Raso Masculino.

Alejandro Della Penna (Plata).

- Recurvo WA Sub 21.

Valli Tomas (Oro)

- Esc. Recurvo 20 Metros.

Shulamit Taffarel (5° puesto por Eliminatorias y 3° en clasificación).

-Cambio de categoría