El pasado fin de semana se disputó la cuarta fecha del Ranking Nacional de Miras Abiertas, desarrollada en múltiples sedes a lo largo del país con el objetivo de facilitar la participación de tiradores federados.

Las sedes fueron: Quilmes (Buenos Aires), Tiro Federal Argentino (Buenos Aires), Tandil (Buenos Aires), La Rioja, Conrado Villegas (Chubut) y San José (Entre Ríos).

El Tiro Federal Gualeguaychú contó con la participación de sus representantes en la ciudad de San José, quienes obtuvieron los siguientes resultados:

Juan Martín Ríos Veronesi: 4º puesto – 50 m Rifle Mira Abierta Cadete Mayor y 4º puesto – 10 m Rifle de Aire de Quebrar Cadete Mayor.

Ariel Villanueva: 3º puesto – 50 m Rifle Mira Abierta Mayor B.

Hernán Ríos: 2º puesto – 10 m Rifle de Aire de Quebrar Mayor B y 6º puesto – 50 m Rifle Mira Abierta Mayor B

De manera simultánea, también en San José se desarrolló la séptima fecha del Ranking Entrerriano de Tiro Deportivo. Los tiradores locales obtuvieron los siguientes resultados:

Felipe Carlés: 2º puesto – Rifle de Aire de Quebrar Mini.

Juan Martín Ríos Veronesi: 2º puesto – 50 m Rifle Mira Abierta Cadete Mayor.

Juan Martín Ríos Veronesi: 3º puesto – Rifle de Aire de Quebrar Cadete Mayor.

Santiago Bauer: 7º puesto – Rifle de Aire de Quebrar.

Joaquín Fernández: 8º puesto – Rifle de Aire de Quebrar.

Miguel Lanterna: 3º puesto – Rifle de Aire de Quebrar Veteranos.

Abelardo Herrero: 1º puesto – Pistola Neumática Mayor.

Hernán Ríos: 3º puesto – Rifle de Aire de Quebrar Mayor.

Hernán Ríos: 4º puesto – Rifle Mira Telescópica.

Hernán Ríos: 6º puesto – Rifle Mira Abierta Mayor.

Ariel Villanueva: 1º puesto – Pistola 9mm.

Ariel Villanueva: 5º puesto – Pistola .45.