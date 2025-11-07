Junto a la profesora Agustina Bereciartúa, chicas del club Independiente se destacaron con tres primeros puestos y un tercero, en el marco del Campeonato Entrerriano de Patín Artístico “Carolina Pacher”, celebrado entre jueves y viernes en la localidad de Villa Aranguren.

Umma Ernst alcanzó el primer puesto en la Categoría B Segunda Infantil, Paz Durante logró el primer lugar en Categoría B Tercera Infantil y Sofía Colombo se subió al primer escalón del podio en la Categoría B Primera junior. Por su parte, Emma Vivas obtuvo el bronce en la Categoría B Promo Infantil.

Las patinadoras de Independiente han cumplido grandes actuaciones en diferentes competencias durante el año. Colombo representó a la Selección de Entre Ríos en el Campeonato Absoluto en San Juan y logró un podio en el Campeonato Argentino en Posadas, además de obtener varios premios en diferentes certámenes provinciales.

Por su parte, Umma Ernst también compitió en el Campeonato Absoluto en San Juan y alcanzó un cuarto puesto en la Categoría B Tercera Infantil, que se realizó en junio en Córdoba, como así también diversas distinciones en el ámbito provincial.