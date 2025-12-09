TIRO CON ARCO
Representantes locales tuvieron una destacada labor en la final provincial
Los integrantes de la Escuela Tiro con Arco Gualeguaychú (TCAG) cumplieron el pasado domingo una gran labor, en el cierre de la temporada de la Federación Entrerriana de Tiro con Arco (Fetarco), que tuvo lugar en las las instalaciones del Tiro con Arco Paraná (TCAP).
-Resultados por categorías-
Compuesto Senior
Sebastián Heidenreich – Subcampeón (Plata)
Carlos Della Penna – Tercer puesto (Bronce)
Compuesto Sub-18
Carlos Della Penna – Campeón (Oro)
Recurvo Senior
Tomás Valli
Eliminatorias: Campeón (Oro)
Recurvo WA Sub-21
Tomás Valli – Campeón (Oro)
Barebow Masculino
Alejandro Della Penna – Campeón (Oro)
Matías Muñiz – Tercer puesto (Bronce)
Barebow AA2 (Sordos)
Marcos Collazo – Oro
Facundo Donoso – Plata
Categorías Escuelas
Recurvo PAF Sub-13
Martina Aldaz – Campeona (Oro)
Recurvo 30 metros
Shulamit Taffarel – 4º puesto
Raso 30 metros
Adrián Gómez – Plata
Pedro Guzmán – Bronce
Dylan Méndez – 4º puesto
Raso 30 metros AA2
Walter Larrea – Campeón (Oro)
Raso AA1 (Síndrome de Down)
Josefina Broin – Campeona (Oro)
Barebow +50
Ernesto Fernández – Oro (categoría sin campeonato)