Este fin de semana, en la localidad mendocina de San Rafael, se llevará a cabo el Torneo Trasandino de Tiro Deportivo, que contará con la participación de tiradores argentinos y chilenos

Gualeguaychú estará representado por el club Tiro Federal, que tendrá una delegación conformada por Juan Martín Ríos Veronesi, Hernán Ríos, Ariel Villanueva y Miguel Lanterna, quien competirán en las siguientes modalidades: rifle de aire a 10 metros, rifle mira abierta a 50 metros, rifle a 50 metros mira telescópica, pistola 9 mm y pistola 11,25 mm.