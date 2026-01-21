La marcha de jubilados alrededor del Congreso que se realiza desde hace años los días miércoles se sostiene este 2026 y volvió a registrar incidentes.

Esta vez los disturbios se produjeron sobre calle Rivadavia, cuando el núcleo que mantiene la protesta intentó descender a la calle y fue arrinconado por efectivos de la policía que los empujó contra la vereda para evitar la interrupción del tránsito. Se trató de la aplicación del llamado Protocolo Antipiquetes que impone rigurosamente el ministerio de Seguridad Nacional, con el cual priva a la ciudadanía del ejercicio de su legítimo derecho a la protesta.

Así, los manifestantes quedaron atrapados contra el frente del edificio de la Auditoría General de la Nación, en las adyacencias del histórico palacio del Congreso de la Nación.

Con el objetivo de dispersar la protesta, que estaba integrada por un reducido número de jubilados, los efectivos de la Policía Federal arrojaron gases, lo que afectó visiblemente a las personas que intentaban manifestarse. Fueron auxiliados por integrantes de las postas de salud, que normalmente acuden a las manifestaciones para ayudar a quienes son impactados por la respuesta de la policía.





