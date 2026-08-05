El Taller de Teatro y el espacio de Actividades Cognitivas para personas mayores de 55 años comenzarán el jueves 13 y el viernes 14 de agosto, respectivamente, luego de la reprogramación de sus fechas de inicio.

El Taller de Teatro se desarrollará todos los jueves, de 14 a 15.30 horas, en el SUM del CIC Médanos. Durante los encuentros se trabajará con juegos teatrales, ejercicios de actuación y distintas actividades orientadas a la expresión y la creatividad.

En tanto, las Actividades Cognitivas tendrán lugar todos los viernes, de 14 a 16 horas, en el SUM del CAPS La Cuchilla. La propuesta incluirá ejercicios para estimular la memoria, la atención y la concentración.

Los dos espacios son gratuitos, están destinados a personas mayores de 55 años y no requieren inscripción previa. Para participar, las personas interesadas deberán acercarse al lugar correspondiente en el día y horario de cada actividad.