En el marco de la campaña de prevención del dengue, se informó que por condiciones meteorológicas adversas se suspendió el operativo que estaba previsto para este miércoles en el barrio La Milagrosa. La actividad se reprogramó para la próxima semana, martes 9 de septiembre, sin modificaciones en la planificación.

El abordaje se desarrollará en la misma zona, y se mantiene el esquema previsto para las próximas semanas con operativos los días martes y jueves. El próximo jueves, además, la Dirección de Higiene Urbana realizará la recolección de los residuos dispuestos por los vecinos, tal como estaba planificado.

Sobre la campaña Patio Limpio

La campaña Patio Limpio 2025–2026 es una estrategia territorial de prevención del dengue que consiste en la visita a viviendas previamente definidas en el mapa sanitario del barrio, donde se brinda información, se entrega folletería, se recomienda la descacharrización y el ordenamiento de los patios, y se aplica larvicida cuando es necesario.

El cronograma contempla que cada martes se realicen los operativos de visitas domiciliarias, mientras que los jueves la Dirección de Higiene Urbana recolecta los residuos que los vecinos dispongan en las veredas. Además, la Dirección de Inspección General lleva adelante intimaciones a propietarios de terrenos en malas condiciones sanitarias, y la Dirección de Espacios Verdes desarrolla tareas de desmalezamiento en espacios públicos.

El compromiso de la comunidad es fundamental para mantener patios limpios y evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti.