Debido al alerta meteorológico vigente y con el objetivo de resguardar la seguridad de quienes participan, la cuarta edición de “Siga el Baile”, prevista inicialmente para el sábado 1° de agosto, fue reprogramada para el sábado 8 de agosto.

La jornada comenzará a las 10 horas en el Polideportivo Norte y mantendrá todas las propuestas previstas, entre ellas música en vivo, actividades recreativas, espacios de participación y transporte gratuito para las personas previamente inscriptas.

La medida fue adoptada de manera preventiva, priorizando el cuidado de las personas mayores que forman parte de esta iniciativa impulsada por el Área de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano.

“Siga el Baile” convoca a participantes de distintos barrios de la ciudad y propone un espacio de recreación, integración y encuentro. En su edición anterior reunió a más de 500 personas, que participaron de actividades deportivas, culturales, recreativas y de promoción de la salud.

Las personas inscriptas podrán participar el sábado 8 de agosto, en el mismo horario y lugar previstos originalmente.