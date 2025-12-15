PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Reprogramaron la entrega de materiales del Presupuesto Participativo por cuestiones climáticas
El encuentro previsto para hoy, lunes, a las 18h, en el predio del exFrigorífico, fue suspendido por razones climáticas. La nueva fecha será este miércoles 17 a las 18 horas.
Desde el Municipio informaron la suspensión de la actividad prevista para hoy, lunes 15 de diciembre de 2025, destinada a la entrega de materiales del Presupuesto Participativo a beneficiarios de las zonas 7, 8 y 9, y del Presupuesto Participativo Joven.
La decisión se tomó por razones climáticas, con el objetivo de resguardar la seguridad de los participantes y garantizar el correcto desarrollo del encuentro. La actividad iba a realizarse a las 18 horas en el predio del exFrigorífico.
La fecha de reprogramación será para este miércoles 17 de diciembre a las 18h.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar