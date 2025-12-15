Desde el Municipio informaron la suspensión de la actividad prevista para hoy, lunes 15 de diciembre de 2025, destinada a la entrega de materiales del Presupuesto Participativo a beneficiarios de las zonas 7, 8 y 9, y del Presupuesto Participativo Joven.

La decisión se tomó por razones climáticas, con el objetivo de resguardar la seguridad de los participantes y garantizar el correcto desarrollo del encuentro. La actividad iba a realizarse a las 18 horas en el predio del exFrigorífico.

La fecha de reprogramación será para este miércoles 17 de diciembre a las 18h.